La iniciativa «Plazas contra la soledad» lleva el encuentro y el diálogo a Sevilla y San Juan de Aznalfarache para visibilizar una realidad que afecta al 22,6 % de la población andaluza

Por S. M.,

Sentarse, escuchar y compartir una conversación puede ser el primer paso para romper el aislamiento. Con esta idea, San Juan de Dios ha llevado este lunes a la Alameda de Hércules de Sevilla la iniciativa «Plazas contra la soledad», una propuesta que convierte los espacios públicos en lugares de encuentro para hablar sobre la soledad no deseada y acercarse a quienes la viven.

La actividad forma parte de la Semana contra la Soledad No Deseada, que la institución celebra del 19 al 25 de octubre en distintos puntos de España. Su objetivo es invitar a la ciudadanía a detenerse, compartir experiencias y romper los prejuicios que rodean a una situación que puede afectar a cualquier persona.

La propuesta continuará el viernes 23 de octubre en la Plaza de la Constitución de San Juan de Aznalfarache. Allí se instalarán sillas y espacios de conversación para que los vecinos puedan escucharse y crear nuevos vínculos.

Una realidad que también afecta a los jóvenes

En Andalucía, el 22,6 % de la población experimenta soledad no deseada, según el Barómetro de la Soledad No Deseada en Andalucía 2024. La cifra supera el 20 % registrado en el conjunto de España.

Aunque suele asociarse a las personas mayores, los datos muestran una mayor incidencia entre los jóvenes: afecta al 30,2 % de quienes tienen entre 18 y 34 años, frente al 19,4 % de las personas de 55 años o más. Además, el 72,3 % de los andaluces que se sienten solos llevan más de dos años en esta situación.

La soledad no deseada aparece cuando las relaciones de una persona no responden, en cantidad o calidad, a las que necesita. Por eso, vivir solo no significa necesariamente sentirse solo, y también es posible experimentar soledad estando acompañado. Las pérdidas personales, la enfermedad, la discapacidad, la pobreza o el desarraigo pueden favorecerla.

Acompañar durante todo el año

La campaña da visibilidad a un trabajo que los cinco centros sanitarios, asistenciales y sociales de San Juan de Dios en Sevilla desarrollan de forma continuada. La atención profesional, el acompañamiento y el voluntariado permiten detectar situaciones de aislamiento, fortalecer las redes de apoyo y ofrecer oportunidades para relacionarse.

En los Servicios Sociales de San Juan de Dios Sevilla, que atienden cada año a más de 3.000 personas en situación de vulnerabilidad, exclusión social o falta de vivienda, los talleres, las actividades culturales y los encuentros cotidianos ayudan a recuperar vínculos y el sentimiento de pertenencia a una comunidad.

Este trabajo también se desarrolla en la Residencia de Mayores, mediante el acompañamiento emocional y las actividades con jóvenes, y en el Programa de Protección Internacional, que ayuda a las personas que han abandonado sus países a construir nuevas redes sociales. En la Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra, el ocio, el voluntariado y la participación comunitaria favorecen las relaciones personales de las personas con discapacidad.

La compañía también llega a casa

El apoyo se extiende más allá de los centros. Durante 2025, el programa de acompañamiento domiciliario y telefónico del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe realizó 228 visitas y 497 llamadas para acompañar a seis personas, con la participación de nueve voluntarios. Además, otras 29 personas voluntarias ofrecieron compañía a 221 pacientes durante su hospitalización.

En el Hospital San Juan de Dios de Sevilla, el programa «Contigo en Casa» acompaña actualmente a cuatro personas. Parejas de voluntarios les dedican tiempo, escucha y presencia para favorecer relaciones de confianza.

Ambos hospitales y la Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra cuentan también con programas de respiro familiar cofinanciados por la Obra Social. Estos recursos permiten que las personas cuidadoras descansen, atiendan su bienestar y mantengan sus relaciones sociales mientras su familiar recibe atención mediante una estancia temporal.

Espacios para compartir lo que sentimos

Durante esta semana, los Servicios Sociales de San Juan de Dios Sevilla y el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe acogerán el «Tendedero de la Escucha». En él, personas usuarias, pacientes, profesionales, voluntariado y visitantes podrán compartir reflexiones sobre la soledad.

A estas acciones se suman actividades con estudiantes de la Universidad Loyola y de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios-Comillas de Bormujos. Entre las propuestas figuran un taller de creación audiovisual, un reto relacionado con la soledad de personas vulnerables y un intercambio de cartas entre estudiantes y personas hospitalizadas.

Con esta iniciativa, San Juan de Dios recuerda que afrontar la soledad no deseada requiere implicación social. Hablar de ella sin prejuicios, escuchar y facilitar espacios de encuentro son pasos necesarios para reconocerla a tiempo y evitar que se prolongue.