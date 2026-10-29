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«Estos ocho años como voluntario en Adhara me han enriquecido mucho durante mis estudios en medicina»

Su colaboración con la Asociación Adhara VIH/SIDA le ha permitido compaginar los estudios con una experiencia que considera fundamental para su formación
Por Silvia Mateo, 29 octubre, 2026 09:00 h.

Rafael García lleva ocho años dedicando parte de su tiempo al voluntariado en la Asociación Adhara VIH/SIDA. Durante este recorrido, ha conseguido combinar su compromiso con los estudios de Medicina y encontrar en la entidad una fuente de aprendizaje que complementa su formación universitaria.

Su experiencia pone rostro al voluntariado entre los jóvenes. En una etapa marcada por las clases, los exámenes y la preparación para el futuro profesional, Rafael ha mantenido su vínculo con la asociación. Para él, esta dedicación ha supuesto una formación adicional que considera fundamental.

Aprender también fuera de clase

En su trayectoria, Medicina y voluntariado han avanzado juntos. La colaboración con Adhara ha formado parte de su aprendizaje durante estos años y ha añadido otra perspectiva a su preparación académica.

Su caso muestra cómo la participación en una asociación puede tener un lugar durante la etapa universitaria. Compaginar ambas responsabilidades ha permitido a Rafael dar continuidad a su compromiso mientras avanzaba en sus estudios.

Adhara: prevención, atención y acompañamiento

Adhara es una organización que trabaja en Sevilla en el ámbito de la salud sexual y la atención comunitaria. Entre sus actividades se encuentran la prevención y la detección del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como la información y el acompañamiento a las personas que viven con VIH. También ofrece atención psicológica, grupos de apoyo y orientación sociolaboral, con un enfoque basado en la confidencialidad y el respeto.

En este entorno, Rafael ha mantenido su colaboración durante ocho años. Su historia acerca el voluntariado juvenil a una experiencia concreta, la de alguien que ha encontrado en el compromiso con los demás una parte importante de su propia formación.

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