Un sevillano con diabetes Tipo 1 recorrerá 1.000 km en bicicleta en 72 horas

El hospital Qirónsalud Sagrado Corazón ha acogido este jueves la presentación del Reto Diabetes Team-Ride 4 Children, que comenzará el próximo día 11 de noviembre. La acción, protagonizada por el deportista José Antonio Fernández, más conocido en el mundo de la diabetes y el deporte como «Nene», realizará este desafío en bicicleta recorriendo los más de 1000 km de distancia que separan Éibar de Sevilla. La llegada a la capital hispalense está prevista el día 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, con final del recorrido en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón.

La rueda de prensa ha contado con la participación de Pilar Serrano, directora gerente territorial del Grupo Hospitalario Quirónsalud, Ana María Álvarez, presidenta de Anadis, además del protagonista del reto, José Antonio Fernández. Así como la presencia del doctor Alberto Aliaga Verdugo, especialista en diabetes y jefe de la unidad de Obesidad de Quirónsalud Sagrado Corazón, quien desde hace años colabora con Anadis.

Este proyecto nace de la inquietud y superación, tanto a nivel personal como deportivo, de “Nene”, un deportista con diabetes tipo 1 desde hace ya 10 años que se dedica profesionalmente al mundo del deporte. Este sevillano trabaja como entrenador y monitor de actividades en centros deportivos y en su historial cuenta con grandes puestos en competiciones como triatlones de media y larga distancia.

Del Ultraman a Eibar

Hace dos años consiguió uno de sus mayores retos, ser finalista del Ultraman (10km natación – 420km bici – 84km carrera a pie), siendo el primer deportista con diabetes tipo1 del mundo en conseguirlo. Este año, coincidiendo con el 10 aniversario de que la diabetes formara parte de su vida, ha querido volver a superarse como deportista con un reto con el que ayudará a los niños con diabetes de Sevilla, demostrando que «#condiabetessepuede», el lema de esta campaña. Todos los fondos que se recauden irán destinados a la Asociación para la atención y defensa del Niño y Adolescente diabético de Sevilla (Anadis).

Nene es máximo responsable de este proyecto junto con su equipo Diabetes Team Active, del que es fundador. Este es un equipo creado con la única pretensión de concienciar y fomentar la importancia y necesidad de practicar actividad física y deportiva para el buen control de la diabetes.

En palabras de Pilar Serrano, «la práctica del deporte está íntimamente relacionada con la salud, la capacidad de superación, la disciplina, la mejora del rendimiento, el esfuerzo, el trabajo en equipo… y así una larga serie de valores que suman, por los que apuesta Quirónsalud Sagrado Corazón y que representan un modelo válido para ser aplicado en todos los ámbitos de la vida. En este caso concreto, el reto de José Antonio nos demuestra una vez más que con perseverancia y disciplina se pueden conseguir grandes retos. Le deseamos a José Antonio mucha suerte durante el recorrido y lo esperaremos el día 14 para darle nuestra bienvenida y enhorabuena por el reto conseguido», dijo.

«La diabetes me ha hecho más fuerte»

Nene, por su parte expresó «que la diabetes, en lugar de ser un obstáculo en mi vida, me ha hecho más fuerte, me ha hecho caer infinidad de veces pero siempre me he levantado con más fuerzas para seguir ganando batallas una a una. Puedo decir que a pesar de todo y por descabellado que parezca, soy muchísimo más feliz desde que me acompaña la enfermedad, por ese motivo, presento hoy mi sueño, Reto Diabetes Team-Ride 4 Children».

La presidenta de Anadis, Ana María Álvarez agradeció a José Antonio «su implicación con la asociación y la ayuda que presta a las familias con hijos diabéticos en la concienciación de que la diabetes es una enfermedad que con un control adecuado te permite hacer todo aquello que te propongas, siendo para todos los niños y niñas de la asociación todo un ejemplo de superación, tesón y esfuerzo».

La diabetes Tipo1 es una enfermedad autoinmune, en la que el páncreas deja de funcionar y de generar insulina por lo que es necesario aportarla de forma externa. Es totalmente diferente a la Tipo2 por lo que no es una enfermedad que pueda prevenirse. Las consecuencias del mal control de la enfermedad son nefastas como retinopatías, problemas circulatorios o de riñón y en general afecta a todo el organismo.

En modalidad Non Stop (sin etapas)

Consiste en realizar la distancia entre Eibar y Sevilla en bicicleta en modalidad Non Stop (sin etapas). Con ello se intenta demostrar que la diabetes no supone un límite y que con un buen control y preparación física se puede manejar perfectamente y mantener controles perfectos. Con esta idea se pretende concienciar a las personas con diabetes que deben superar esos miedos y tabúes que hasta hace poco impedían practicar deporte o actividad física cuando se debutaba en la enfermedad.

Durante todo el recorrido se espera contar con el apoyo de todo el que quiera acompañar al deportista en bicicleta. El recorrido se irá subiendo a las RRSS del reto (@Ride4ChildrenDiabetesTeam) A su paso por Madrid, Nene visitará la Ciudad Deportiva del Real Madrid, así como el Santiago Bernabéu, donde recibirá el apoyo de Florentino Pérez, presidente del Club, del defensa madridista, Nacho, otro deportista con diabetes desde los 12 años y del resto de jugadores del equipo.

Acerca de Nene

José Antonio Fernández Rodríguez, es un chico de 38 años del sevillano barrio de Parque Alcosa que debutó en diabetes hace ya 10 años y es el primer deportista del mundo con diabetes Tipo 1 en finalizar un Triatlón Ultraman (10 km natación + 380 Km bici + 84 km carrera a pie en 3 días).

En su trabajo y en su vida, Nene transmite la pasión por la vida saludable y activa independientemente de tener diabetes, mostrando y demostrando que ello no lo limita en ninguna actividad o reto que se ha planteado a lo largo de su vida. Este sevillano se empeña en difundir, compartir y ayudar a todo aquel que sufre el debut en diabetes como él. Ejemplo de ello es su participación en multitud de actividades relacionadas con la gestión de la diabetes con la actividad física como diversos campamentos sobre diabetes, retos deportivos como el Diabetes Triatlón Tour Andalucía, concentración internacional de ciclismo en los pirineos en 2016 y Ponferrada 2017 con la fundación Bas VandeGoor.

Objetivo: #condiabetessisepuede

Demostrar que con diabetes se puede realizar cualquier actividad física, reto o actividad que te propongas, con la información, preparación adecuada y adoptando las medidas de precaución necesarias en cada situación y obtener recursos de todo tipo (económicos, materiales, humanos…) para poder llevar a cabo junto a Anadis, un campamento de tres días donde Nene y su equipo darán herramientas para manejar la enfermedad a través de la actividad física.

Mediante la plataforma migranodearena.orgse podrán realizar apoyos económicos destinados a los campamentos infantiles que organiza Anadis para niños diabéticos y para ayudar a las familias más desfavorecidas.

Asimismo, se realizará un estudio de investigación sobre la respuesta del organismo ante este tipo de esfuerzos, tanto en la preparación como en la realización del propio reto y la repercusión sobre el control de la diabetes, antes, durante y después de la prueba que posteriormente se divulgará a la comunidad científica.

El reto cuenta con el apoyo de Quirónsalud Sagrado Corazón, con apoyo en medicación y personal médico y la asistencia que acompañarán al deportista y velarán por su seguridad y por su salud. Tanto en los previos como al final del recorrido se le realizarán las pruebas de control necesarias para controlar su buen estado de salud del deportista.

Así mismo el reto contará con la colaboración de la Asociación Anadis, Ambulancias Andalucía, El Corte Inglés, Centro Andaluz de Medicina del Deporte, Mogal, Diabetes Team Active, Rotulmanía, 100k, NTDC, Funicular 360, Novalab, nuubo, Motropol, Videogim, Lowfit, Glucoup! y Fisioterapia José Romero.